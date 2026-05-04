VidaCaixa supera los 40.000 millones de euros hasta marzo en provisiones de rentas vitalicias

Archivo - El consejero director general de VidaCaixa, Javier Valle - VIDACAIXA - Archivo

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

VidaCaixa ha finalizado el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto consolidado de 332 millones de euros, una cifra estable y en línea con el mismo período del año anterior (+0,8%), que refleja "la solidez de su modelo de negocio", informa en un comunicado este lunes.

"En un contexto marcado por la volatilidad de los mercados, la entidad mantiene una evolución positiva y continúa reforzando la confianza de sus clientes", aseguran.

Los recursos gestionados se han situado en los 137.594 millones de euros (+6,3%), impulsados por las aportaciones realizadas y por la rentabilidad generada y la permanencia de los ahorradores a largo plazo, una evolución que "pone de manifiesto el compromiso de los clientes con soluciones de ahorro diseñadas para acompañarlos a lo largo de las distintas etapas de su vida".

Del total, 80.480 millones de euros corresponden a seguros de vida, 47.868 millones a planes de pensiones y EPSV y 9.236 millones de euros a BPI VeP.

A cierre de marzo, las primas y aportaciones totales se situaron en 3.955 millones de euros, un volumen alineado con ejercicios anteriores.

Los seguros de ahorro han impulsado la comercialización, y destacan las rentas vitalicias y los 'unit linked', que han concentrado el 61% del total de primas y aportaciones, reforzando la propuesta de valor de VidaCaixa en soluciones de ahorro que combinan protección y flexibilidad.

Precisamente en un entorno de inestabilidad macroeconómica, la gama de 'unit linked de VidaCaixa', que superaron los 16.000 millones de euros, se ha convertido en "una solución sólida para el ahorro a largo plazo".

CLIENTES SENIOR

Durante los tres primeros meses del año, VidaCaixa ha abonado 1.552 millones de euros en prestaciones a 760.000 personas, "cumpliendo su vocación de acompañamiento y protección a lo largo de todo el ciclo vital, pero especialmente del colectivo sénior".

El 90% de los beneficiarios son clientes mayores de 65 años y más de la mitad de las prestaciones totales se abonan en forma de renta a este grupo.

En global, VidaCaixa tiene 7,2 millones de clientes en España y Portugal.