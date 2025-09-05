Vidal (Comuns) afirma que seguirán de cerca la OPA al Sabadell para que se haga con "garantías"

Archivo - La diputada de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, durante una entrevista para Europa Press, en la sede de Barcelona En Comú, a 28 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Ve fundamental para Tarragona y Catalunya que salga adelante la reducción de la jornada laboral

TARRAGONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha reiterado este viernes la oposición de su partido a la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA al Banc Sabadell, y ha advertido que seguirán de cerca la operación para que se haga "con las mayores garantías".

"El Gobierno ha puesto todas las dificultades para que esto no sea así, no es nuestro modelo ni tampoco lo es el del Gobierno de España y, por tanto, seguiremos trabajando, veremos y seguiremos de cerca qué es lo que sucede para que se haga con las mayores garantías", ha dicho en una atención a los medios en Tarragona.

Ha sostenido que la operación no es positiva para Catalunya ni para la realidad de la banca, y ha añadido: "Estas son las consecuencias de los errores que se cometieron en la crisis financiera del año 2007".

VOTACIÓN EN EL CONGRESO

Vidal se ha referido también a la votación la próxima semana de las enmiendas a la totalidad del proyecto de reducción de la jornada laboral, que ha considerado fundamental para zonas como Tarragona, y para Catalunya en general: "Son más de dos millones de personas que nos beneficiarían de poder reducir la jornada", ha asegurado.

Ha señalado que en Tarragona hay un porcentaje elevadísimo de precariedad laboral "muy vinculada al sector del turismo", por lo que ha considerado necesario que la medida salga adelante para poder reducir la precariedad y temporalidad que supone.

AÑO JUDICIAL

Sobre el inicio del año judicial, la portavoz ha valorado que en el ámbito judicial hay muchos problemas, porque algunos jueces de los altos tribunales, "especialmente aquellos que tienen más responsabilidades, están prácticamente haciendo desobediencia política y también, en la práctica, jurídica".

"Nos encontramos en una situación bastante inédita y esperamos que el fiscal general pueda defenderse de un caso de 'lawfare', en el que la están acosando, como tantas otras personas en este país", ha rematado.