Vidal (Comuns) celebra ganar el Mundial: "Ver a Trump, Netanyahu y Milei tristes ya valía la pena"

La coportavoz de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha celebrado este lunes la victoria de la selección española en el Mundial: "Por el simple hecho de ver a Trump, Netanyahu y Milei tristes ya valía la pena. Y también por el hecho de ver como se celebraba en las calles de Gaza".

"Ha habido muchos gestos a destacar, como el abrazo de Borja Iglesias a Jennifer Hermoso, que dice mucho más de lo que ha sucedido estos años en la selección", ha destacado en rueda de prensa, donde ha criticado los precios abusivos del Mundial y que se haya celebrado en un país como Estados Unidos.

De hecho, ha lamentado que Estados Unidos acogiera un Mundial mientras seguía ejerciendo "redadas, incluso contra algunas selecciones y árbitros, y bombardeaba otras partes del mundo" de forma simultánea, entre otras cuestiones.