Vidal (Comuns) celebra el pacto PSOE-Junts y pide reformar la ley de extranjería inmediatamente

Pide a Sánchez-Llibre (Foment) no ser "una rémora" para las empresas por la reducción de la jornada

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha celebrado este martes el acuerdo entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya pero ha pedido que se produzca "de forma inmediata" la reforma de la ley de extranjeria.

"Yo creo que este es un acuerdo, en este caso, que va en la línea, precisamente, de poder ir disponiendo de acuerdos en el plano de la mayoría del Congreso de los Diputados", ha dicho en una atención a los medios antes de la manifestación organizada por UGT y CCOO por la reducción de la jornada laboral en Barcelona.

Ha calificado de muy buena noticia la ventanilla única que va en la línea, ha dicho, de eliminar los excesos de burocracia para las personas migrantes y que cree que "se pueden calificar de violencia institucional".

"Estamos contentas de que podamos ir avanzando precisamente en este tipo de cuestiones. Eso sí, hacer una alerta en ese caso. Consideramos que, en este caso, la reforma de la ley de extranjería debe producirse de forma inmediata", ha añadido.

Ha dicho que están absolutamente en contra de normas que "violentan las vidas de nuestros vecinos migrados" y de la previsión que la norma tenga a ver con aspectos fronterizos y no abordan los derechos de ciudadanía ni los derechos de las personas migradas, en sus palabras.

"Seguiremos trabajando en el marco del Congreso para que vayamos asegurando y garantizando derechos humanos, que es lo que yo creo que emerge en un momento como el actual", ha concluido.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

Sobre la reducción de la jornada laboral, ha sostenido que es una medida justa y necesaria, y ha asegurado que es una medida que será positiva para los trabajadores, a los que ve en situación de 'burn out' y agotamiento, ha dicho, y que es "absolutamente posible".

También se ha referido al presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre: "Hoy queremos decirle a Sánchez Llibre, al presidente de Foment de Catalunya, que deje de ser una rémora para las propias empresas catalanas. Las empresas necesitan también una mejora de su productividad a través de cambiar el paradigma de cómo se ha hecho hasta ahora".

"No es verdad que reduzcan salarios, no es verdad que reduzcan las posibilidades de despido, no es verdad que empeorando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras tuviera que ser mejor para las empresas. Es todo lo contrario", ha añadido.