Vidal (Comuns) cree que no debatir la reducción de jornada sería una "bofetada" a la democracia

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

Advierte a Illa y Niubó que están "incumpliendo" los acuerdos en educación

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha instado este lunes a Junts y PP a que retiren sus enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, y ha considerado que impedir que se debata esta cuestión en el Congreso sería "una bofetada al debate público y a la propia democracia".

Lo ha dicho en una rueda de prensa desde la sede del partido, en que ha afirmado que las negociaciones con Junts no han cesado nunca, y que seguirán negociando para alcanzar un acuerdo antes del miércoles, cuando se votan las enmiendas: "Que no se pueda debatir un asunto que claramente ocupa y preocupa al 83% de la sociedad es preocupante", ha sostenido.

Según la portavoz, el apoyo en Catalunya a la medida es del 83% --"son pocas las medidas políticas en la última década que hayan disfrutado de tan amplio apoyo", ha dicho--, y ha sostenido que es un apoyo transversal entre partidos políticos.

"No es la votación definitiva. No aprobamos reducir la jornada laboral este miércoles, sino que lo que aprobamos, en cualquier caso, es que se pueda debatir. No debería haber ningún problema en democracia poder hablar de cualquier cosa. Así lo decían muchos partidos del ámbito catalán", ha añadido.

SI NO SALE ADELANTE

Si finalmente prosperaran las enmiendas y se rechazara el proyecto, Vidal ha avanzado que su formación seguirá insistiendo en esta medida porque, a su juicio, ayuda a la economía, mejora la vida de las personas e incide en muchos de los retos para los próximos años: "No cambia nada", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que, en este caso, probarían de acelerar algunos de los aspectos que prevé la norma, como el registro de jornada.

INICIO ESCOLAR

Coincidiendo con el inicio del curso escolar en Catalunya, Vidal ha dicho que la consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, no acabó bien el curso, y que tampoco lo empieza bien, porque se están "incumpliendo" los acuerdos en materia de educación pactados con los Comuns para la aprobación de los suplementos de crédito.

Según los Comuns, no se ha cumplido en el incremento de recursos para el refuerzo de catalán, inglés y matemáticas, para comedores escolares y para el refuerzo de la escuela inclusiva.

En este sentido, ha recordado que su formación ha pedido al Govern una reunión para el seguimiento de los acuerdos, y que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, debe entender que no llegarán a otros acuerdos en materia presupuestaria hasta que cumplan los actuales: "El presidente ha de cumplir".

FINANCIACIÓN

Sobre la propuesta de ley que ERC registrará en el Congreso para habilitar a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para que recaude todo el IRPF en Catalunya, ha dicho que estudiarán el texto que registren los republicanos, así como el que presente el Gobierno, y sobre el cual ha dicho que tendrán "capacidad de incidir".

Ha defendido que Catalunya tiene una financiación insuficiente y que es necesario un nuevo pacto de financiación para que Catalunya y el resto de comunidades autónomas pueda tener "una financiación justa y adecuada al siglo XXI y al 2025".