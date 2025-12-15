Vidal (Comuns) exige una reacción al PSOE: "Queremos que el Gobierno siga pero así no puede seguir"

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha exigido este lunes una reacción inmediata al PSOE ante los presuntos casos de corrupción y de acoso sexual que se han destapado: "Queremos que el Gobierno siga pero así no puede seguir".

"El PSOE no está calibrando la profundidad de la crisis de confianza que se está abriendo. Pedimos que reaccionen. Reconocer errores como ha hecho el presidente Pedro Sánchez no es suficiente en estos momentos. Hay que dar pasos, actuar y debe haber cambios", ha reclamado en rueda de prensa.

Para ello, ha defendido que debería haber una remodelación del Gobierno, recuperar la agenda social y que el PSOE impulsara una agenda "mucho más valiente" en torno a los presuntos casos de corrupción.

Así, ha recordado la batería de medidas anticorrupción que su formación presentó en el Congreso, como la creación de una oficina que persiguiera estos casos que no salió adelante por la oposición de PP y Junts.

"Junts no sólo tumba iniciativas sociales como la reducción de la jornada laboral, también iniciativas para que haya más transparencia y actitudes más decididas para luchar contra la corrupción", ha lamentado.

Aunque considera que el PSOE no está actuando a la altura de la gravedad de la crisis, Vidal ha defendido que el Gobierno debe seguir adelante porque tienen "muchos deberes y compromisos" que aún no han podido llevar a cabo.

"Queremos seguir en el Gobierno. La gente espera mucho de este Gobierno, pero estamos bloqueados por la situación de un partido que no reacciona en tiempo y forma. Esto debe acabar", ha manifestado, sin querer concretar qué ministros deberían salir del Ejecutivo central en una eventual remodelación.

ARGÜELLO

Sobre que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luís Argüello, planteara opciones para un cambio del Gobierno, Vidal ha sentenciado: "Sería bueno que la Iglesia se dedicara a lo suyo, pero parece que tampoco se les está dando del todo bien últimamente".

También ha asegurado que le hubiera gustado que la Conferencia Episcopal Española reaccionara "de forma tan rápida con los casos de acoso y violaciones que se han vivido en el seno de la Iglesia de una forma muy generalizada".