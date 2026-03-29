Vidal (Comuns) ve un cambio en Junts y cree que hay "margen" para negociar el decreto de vivienda

Archivo - La portavoz de los Comuns y diputada de Sumar, Aina Vidal, en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso de Sumar, Aina Vidal, ha atisbado un pequeño matiz en el discurso de Junts de esta semana respecto al Gobierno y al decreto de medidas contra los efectos de la guerra en Oriente Medio, y ha asegurado que ve "margen claro" para negociar el decreto, que incluye la moratoria de los alquileres.

"Junts está siendo la voz de la patronal inmobiliaria, pero yo sí que ví un pequeño matiz en el discurso que hizo, por lo menos, esta semana", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

Por ello, ha valorado muy positivamente que esta semana se convalidara el decreto que incluía el escudo social y las medidas anticrisis: "Creo que es la presión social aquello que les ha hecho mover su posición", algo que augura que también sucederá con el decreto sobre vivienda.

"Celebro que Junts per Catalunya tenga una posición diferente, que haya un margen claro para poder volvernos a sentar y a negociar, que vuelva a salir de esa lógica del 'no a todo', del 'no' a negociar y del 'no' a hacer su trabajo que es hacer política, y que vuelvan al carril de negociar", ha expresado.

Ha añadido que Junts y PP tienen 3 semanas para darle una vuelta a su posición inicial y para "escuchar a la ciudadanía catalana", a los inquilinos y a las empresas y proteger a la ciudadanía.

Ha lamentado que, hasta ahora, sustenten su 'no' en base a falsedades: "Tienen que confundir a la población intentando hacer creer que a ese pequeño propietario que tiene 2, 3 o 4 pisos también le afecta a esa moratoria. Eso no es verdad. No era verdad antes y no lo es ahora. Es vía la mentira que han tenido que justificar su posición".

RECORRIDO JURÍDICO

Vidal ha urgido a los inquilinos que se pueden acoger a esta prórroga, que se lo comuniquen a los propietarios antes de la votación, en caso que decaiga, aunque ha defendido que "no debería haber controversia jurídica".

"Ahora bien, todos hemos visto las burradas que se han llegado a hacer desde los tribunales y, por tanto, nos gustaría ahorrarnos esta situación", y ha confiado en que Junts y el PP no hagan pasar a los inquilinos por una tortura judicial.

CONSEJO DE MINISTROS

Que se aprobara esta prórroga automática fue una de las principales controversias también en el seno del Consejo de Ministros, y preguntada por si es normal que haya ministros que decidan no entrar al mismo, ha respondido que "sí".

"Sí, cuando es para proteger los derechos de las personas que nos han votado. Estoy absolutamente convencida de que no hay una sola persona que nos votara el 23J que lo vea de forma negativa. Nos plantamos porque no había lo que tenía que haber", ha expresado.

"Un decreto que titulas como 'escudo social' debe servir para algo. No sólo para rebajar el IVA. No puede. Por tanto, nos plantamos una vez y lo volveremos a hacer una y 25 veces", y ha advertido de que no tiene sentido subir los salarios y las pensiones si no se interviene en el mercado de la vivienda.

POSICIÓN DEL PP

La portavoz ha criticado la posición del PP en el decreto sobre vivienda, pero también al decreto anticrisis convalidado esta semana con su abstención, y ha ironizado sobre que el PP asegurara que el Gobierno había copiado medidas suyas.

Ha negado que sean medidas de derechas y que los populares se las puedan apropiar: "Si el Partido Popular se creyera las provocaciones que lanza los lunes, los martes y las fiestas de guardar en torno a las medidas del gobierno, habría votado a favor y no lo hizo".

También ha criticado que digan que el Gobierno ha ido tarde a la hora de tomar medidas de respuesta, porque fue el PP, junto a Vox y a Junts, quien tumbó el escudo social hace unos meses: "Hace tres meses. ¡Tres! Desde enero intentamos aprobar los decretos sociales".

AGOTAR LA LEGISLATURA

Preguntada por si cree que el Gobierno puede terminar la legislatura sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Congreso, ha dicho que la situación parlamentaria es complicada, pero que desde Sumar creen que se deben llevar a la Cámara en "un ejercicio de transparencia".

"Si a día de hoy Junts imposibilita la agenda social, creo que esto no invalida que como Gobierno llevemos a votación las medidas que consideramos que son buenas para la sociedad. A veces en la vida se pierde, pero en todo caso es quien lo tumba quien debe dar las explicaciones pertinentes, no quien lo propone", ha valorado.

Finalmente, ha afirmado en que cree que el Gobierno agotará la legislatura: "Defendemos aguantar hasta el último minuto. Y creo que, además, es una responsabilidad de época".