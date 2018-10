Vidal-Quadras responde al PP que tampoco iría en su lista si se lo ofreciese y no desvela su futuro político

Publicado 26/12/2013 13:40:02 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo, Aleix Vida-Quadras, ha respondido al PP que aunque le ofreciese un puesto en la lista a las elecciones de 2014 tampoco lo aceptaría, por coherencia con el desacuerdo que mantiene con buena parte de las políticas del actual Gobierno y de la actual dirección del PP.

Dicho esto, no ha desvelado si participará en otra candidatura o volverá a la política nacional a medio plazo.

Vidal-Quadras ha reaccionado así a la confirmación a Europa Press por parte de Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, de que él no formará parte de la candidatura a las elecciones europeas del año que viene.

"Sería absurdo que lo hiciera y si se me hubiera ofrecido, que no se me ha ofrecido, hubiera sido una incongruencia por mi parte", ha asegurado el político catalán en declaraciones a Europa Press.

El vicepresidente de la eurocámara ha explicado su alejamiento de la dirección del PP en los últimos tiempos, pero ha querido dejar claro que quien se ha mantenido "fiel" a las ideas y valores y al programa electoral de los 'populares' es él.

"En todas mis intervenciones públicas he hecho determinados diagnósticos y dado soluciones y mi partido ha ido por un camino totalmente distinto", ha añadido.

Vidal-Quadras ha querido subrayar también que trabajó "de manera absolutamente entregada" para que el PP lograra la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2011 y que ahora rechaza políticas fundamentales del Gobierno.

FRENTE AL INDEPENDENTISMO Y ETA

Por ejemplo, ha asegurado que esperaba una "ofensiva firme" ante el independentismo catalán y una propuesta de reforma "seria" de la estructura del Estado, que no han llegado.

También ha criticado que no se haya instado la ilegalización de Bildu sino que el Ejecutivo "haya seguido la línea del pactismo con ETA del Gobierno anterior".

Vidal-Quadras ha censurado además que no se haya dado un recorte drástico al gasto estructural del Estado y que se hayan subido impuestos, de forma "casi confiscatoria" en algún caso, ha dicho.

"Y teníamos que propugnar una verdadera separación de poderes, pero siguen repartiéndose con el primer partido de la oposición el Consejo General del Poder Judicial", ha añadido.

"Todo ello hace imposible mi inclusión en una candidatura del PP", ha insistido el eurodiputado, que no ha querido sin embargo desvelar su futuro político.

"Cuando termine esta legislatura, recupero mi libertad política. Quedo liberado de otros compromisos", ha advertido. "Pero no tengo hecho un plan. Cada uno tomará su camino", ha concluido.

Aleix Vidal-Quadras concluirá en mayo su trabajo en Bruselas como eurodiputado después de tres legislaturas --desde 1999 a 2014-- en el Parlamento Europeo, y de ser uno de los vicepresidentes de la Cámara desde 2004.

Después de ser presidente del PP catalán entre 1991 y 1996, fue sustituido al frente del partido por Alberto Fernández Díaz tras el 'pacto del Majestic', suscrito por el PP y CiU en 1996 para facilitar la investidura de José María Aznar y garantizar la estabilidad a la federación en Catalunya.