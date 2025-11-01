VIDEO: CaixaForum Barcelona acoge hasta el 6 de abril la "experiencia envolvente" 'Som Natura'

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

CaixaForum Barcelona acoge por primera vez en Europa la exposición inmersiva 'Som Natura' ('Somos Naturaleza'), una experiencia sensorial de 68 minutos que invita a explorar la belleza y fragilidad de la naturaleza mediante arte, ciencia y tecnología.

Organizada como una llamada a la acción positiva en un momento crítico para la biodiversidad mundial, la muestra busca emocionar y movilizar a los visitantes hacia gestos individuales y colectivos por un futuro sostenible.

En declaraciones a Europa Press TV, la directora de CaixaForum Barcelona, Mireia Domingo, ha destacado que la exposición "no es solo una muestra, sino una invitación a reflexionar sobre la necesidad de preservar el equilibrio del planeta".

TRES SALAS PARA "RECONECTAR CON LA NATURALEZA"

La exposición se organiza en tres salas temáticas. La primera, de carácter contemplativo, ofrece "imágenes espectaculares de National Geographic que invitan a reconectar con la naturaleza y sumergirse en su grandeza", ha explicado Domingo.

La segunda sala adopta un enfoque "poético y abstracto", donde el arte digital se fusiona con la ciencia para ilustrar la interconexión entre el mundo natural y el humano, invitando a una reflexión más introspectiva sobre nuestra dependencia mutua.

La tercera sala culmina con una experiencia visual "impactante", acompañada de las palabras de la poetisa Josephine Bacon y las reflexiones de David Suzuki, activista medioambiental, junto a su hija y nieto. Se destacan casos internacionales de recuperación de especies y ecosistemas, como el oso polar, el oso panda y el oso pardo en los Pirineos, que pasó de sólo 5 ejemplares en 1995 a casi 100 en la actualidad.

Desde la Fundación la Caixa, se incluye el ejemplo del lince ibérico. "A finales de los 90 quedaban sólo 95 ejemplares y, actualmente, superan los 2.400", ha asegurado la directora de CaixaForum Barcelona.

EN BARCELONA HASTA ABRIL Y DESPUÉS EN MADRID

La iniciativa, que surgió a raíz de la COP15 de la ONU en 2022 -donde casi 200 países acordaron revertir la pérdida de biodiversidad y proteger el 30 % de los ecosistemas para 2030-, se presentó previamente en Montreal y Ciudad de México, y continuará su itinerancia en CaixaForum Madrid.

La muestra estará en CaixaForum Barcelona hasta el 6 de abril y ha sido organizada por Oasis de Mercedes Studio, en colaboración con National Geographic, las Naciones Unidas, la Fundación David Suzuki y otras organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la defensa de la biodiversidad.

