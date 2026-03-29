El viento deja tres heridos en un camping de Camarasa (Lleida), dos de ellos menores de edad

LLEIDA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El episodio de viento que este domingo afecta a Catalunya ha dejado tres heridos, dos de ellos menores de edad, en un camping de Camarasa (Lleida), ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El viento ha levantado una plancha y ha herido a tres personas, que han tenido que ser asistidas por el SEM, todas ellas en estado menos grave.

Los heridos son una mujer y un menor, que están siendo trasladados al Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida), y otro menor, que en principio no necesitará ser trasladado.