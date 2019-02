Vigilantes de seguridad piden más protección ante agresiones en metro y tren en Barcelona

Publicado 06/02/2019 17:52:24 CET

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 vigilantes de seguridad, según los organizadores, se han concentrado este miércoles ante la Conselleria de Interior de la Generalitat para pedir más protección ante agresiones en metro y tren, especialmente en Barcelona, convocados por el sindicato de seguridad privada de UGT de Catalunya.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de seguridad privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT de Catalunya, Juan Antonio Ramos, ha lamentado que los vigilantes "están expuestos sin medidas físicas de seguridad y sin soporte jurídico" porque no son autoridad.

Ha criticado las agresiones que ocurren en espacios como el metro de Barcelona, que en algunos casos han llegado a ser "apuñalamientos", y ha indicado que también sufren inseguridad en otras infraestructuras como los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) o Renfe, por lo que ha pedido apoyo a todas las administraciones.

Ramos ha insistido en que los vigilantes no pueden dar seguridad si ellos mismos no se sienten protegidos y ha considerado "incomprensible" que no siempre tengan medidas de seguridad similares a las de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como chalecos y guantes antipinchazos --ya presentes en el metro de Barcelona--.

Y ha resaltado la necesidad de que las administraciones pidan a las empresas que los vigilantes lleven este tipo de equipación al contratarlas.