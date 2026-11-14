Vila d'Abadal (Junts) critica el pacto ERC-Podemos y que si se levantara Macià "los mata a todos"

El cabeza de lista de Junts al Senado por Barcelona, Josep Maria Vila d'Abadal - EUROPA PRESS

Reclama la delegación de competencias en inmigración: "Tenemos que triunfar"

MANRESA (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Junts al Senado por Barcelona, Josep Maria Vila d'Abadal, ha criticado este sábado la alianza ERC-Podemos de la candidatura liderada por el candidato republicano al Congreso, Gabriel Rufián, asegurando que si se levantara el expresidente de la Generalitat Francesc Macià "los mata a todos".

"¿Como puede ser que ERC, nuestra ERC, la del presidente Macià, quiera ir con España? El presidente Macià levanta, coge el ejército que dejó al otro lado, viene hacia aquí y los mata a todos, inmediatamente. No queda ni uno", ha dicho en un mitin en Manresa (Barcelona) encabezado por la candidata a las elecciones generales, Miriam Nogueras.

Así, ha manifestado que no entiende que los republicanos se presenten a las elecciones "con los Comuns, que son españoles" y que, a su juicio, no soportan y no quieren que los que viven en Catalunya sean catalanes.

EXTREMA DERECHA

Sobre el crecimiento de la extrema derecha, ha asegurado que ya tuvo que abordar esta cuestión como alcalde de Vic (Barcelona) con la presencia de Plataforma per Catalunya (PxC), que "se llaman catalanistas pero son españoles a tope".

"Los españoles nos dijeron que había un alcalde facha catalanista, que quería expulsar a los inmigrantes. Y de facha nada, porque nosotros lo arreglamos y los integramos", ha sostenido.

Tras advertir de la incomodidad que supone sentirse forastero en casa, ha defendido que esta cuestión debe resolverse y que ello requiere "ir a Madrid para conseguir las leyes y el dinero necesario para revertir esto".

"NO PODEMOS FRACASAR"

"No podemos fracasar en el problema de la inmigración. Tenemos que triunfar y para triunfar tenemos que integrar. Que sean plenamente catalanes", ha resaltado Vila d'Abadal, destacando que esto podría hacerse si se cedieran las competencias de inmigración a Catalunya, como reclama Junts.

En su opinión, la cesión de las competencias permitiría a Catalunya actuar bien, asegurando que parece que esta cuestión sólo preocupe a Junts y no a otras formaciones, a las que "les da igual".

Para lograrlo, ha recetado esfuerzo, mucha inversión, orden, acoger y ser hospitalarios y ser exigentes con la cultura y el proyecto de sociedad catalana¡: "Que nos respeten lo que somos. Que no tengamos que modificar nada nosotros para que vengan. Son ellos los que tienen que modificar para vivir mejor nosotros".