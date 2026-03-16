Vila defiende que la lengua catalana "necesita una política lingüística municipal activa"

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila - GENERALITAT

LLEIDA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha defendido que la lengua catalana "necesita una política lingüística municipal activa, que vele por el uso del catalán en los equipamientos municipales y en todos los ámbitos de su competencia".

Así se ha expresado este lunes en Lleida, donde ha presidido la primera de una serie de jornadas territoriales para presentar nuevas herramientas de apoyo a la política lingüística municipal, en la que también ha participado el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y la directora del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, Balbina Escolà, ha informado la conselleria en un comunicado.

Escolà ha presentado la Guia para la elaboración de planes locales de impulso al catalán, una herramienta práctica puesta en marcha por el Departamento para incorporar "de manera sistemática" la mirada lingüística en todas las áreas de la actividad municipal.

Este documento incluye orientaciones detalladas para elaborar un plan local de impulso al catalán, con una metodología que parte de un diagnóstico del municipio y establece actuaciones, calendario y presupuesto, culminando en una fase de evaluación y comunicación.

Vila ha destacado que los municipios son "actores clave para revertir las dinámicas negativas que presionan a la lengua" y ha sostenido que el futuro de catalán se construye desde los actos cotidianos y los compromisos locales, por lo que ha llamado a los ayuntamientos a actuar.

40 PROPUESTAS DE ACCIÓN

Además de la Guia, Escolà ha presentado un listado de 40 propuestas de acción elaboradas por el departamento y pensadas para que cualquier consistorio, independientemente de su tamaño y recursos, pueda incorporar el criterio lingüístico en sus actuaciones.

Entre las propuestas hay acciones internas, orientadas al tejido económico local y las dirigidas a la comunidad, invitando a los municipios a adoptar tantas propuestas como puedan y formalizar planes locales de impulso del catalán.