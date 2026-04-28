Vila tacha de "fracaso estrepitoso" las políticas lingüísticas en las CCAA gobernadas por el PP

Archivo - Fachada del Parlament de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, se ha defendido de las críticas del PP a la política lingüística del Govern y ha tachado de "fracaso estrepitoso" la actuación de los populares en esta materia en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna.

Lo ha dicho después de que el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, haya exigido al conseller un cambio en las políticas lingüísticas y se haya referido a la gestión de los gobiernos de Junts, ERC y PSC al frente de la Generalitat de "fracaso de décadas de imposición".

Fernández ha asegurado que una lengua "no se puede sostener solo con leyes", y que esta solo vive si la gente la hace suya, si la habla, la escoge, la siente como útil y propia, y ha acusado al Govern de hacer lo contrario e intentar sustituir la adhesión por la imposición, según él.

El portavoz popular ha afirmado que los sucesivos gobiernos de la Generalitat han instrumentalizado políticamente la lengua y ha dicho que el PP no aceptará "que la defensa del catalán se haga a costa de arrinconar el castellano".

El dirigente popular también ha criticado que se exija el catalán como requisito para trabajar en determinados ámbitos, especialmente en la sanidad, y ha concluido: "Si el catalán se convierte en una puerta cerrada, dejará de ser una lengua de oportunidades".

Ha señalado también al ámbito educativo y ha sostenido que "debería reflejar la pluralidad" de la sociedad catalana.

POLÍTICA EDUCATIVA

Por su parte, el conseller ha criticado las políticas del PP en lengua y se ha referido a Galicia: "Han logrado que en el único territorio donde la lengua propia, la habitual mayoritaria de la población, después de haber gobernado ustedes de forma prácticamente interrumpida, ya no lo sea".

Vila ha criticado también la modificación de la política educativa en Baleares, ironizando con que se han acogido al plan para aumentar el uso del castellano 11 centros en total.

También ha cargado contra el acuerdo entre el PP y Vox en Aragón: "El señor Azcón decía que quería liberar a la Franja de la imposición del catalán, que es un territorio donde hace más de mil años que el catalán es la lengua propia".

Finalmente, ha rechazado la premisa según la cual se genera antipatía hacia el catalán, y ha exhortado a Fernández a defender el catalán y facilitar que sea oficial en las instituciones europeas: "¿O esto también genera antipatía?", ha preguntado.