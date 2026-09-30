Vilajoana (ApcEspaña) alerta de que los decretos de vivienda ya paralizan proyectos de alquiler

El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Xavier Vilajoana, este miércoles en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Xavier Vilajoana, ha tildado de "vorágine legislativa" la aprobación de los dos reales decretos de vivienda el pasado martes por parte del Consejo de Ministros, y ha alertado de ya están paralizando proyectos de vivienda destinadas al alquiler.

En un encuentro con medios para presentar el V Congreso Nacional de Vivienda, que se celebrará en Barcelona los días 7 y 8 de octubre, Vilajoana ha afirmado que en las últimas 48 horas desde el anuncio de los reales decretos ya han recibido llamadas de promotores de proyectos 'build to rent' que han afirmado que pasarán a ponerlos al mercado de la compraventa.

Respecto a las viviendas que ya están en el mercado, ha dicho que los propietarios aguantarán hasta que se acaben los contratos para ponerlos también a la venta, por lo que "poco a poco o muy rápido", ha alertado, irán desapareciendo los pisos de alquiler.

"Se están sacando reales decretos, pequeños, en 1 semana o 10 días, que al cabo de 30 días no se convalidan. Esta vorágine legislativa que tenemos desde hace demasiados años, ya estamos viendo que no funciona, y los únicos que no lo ven son los que siguen legislando de espaldas de todos", ha insistido.

LEY DE SUELO

Vilajoana ha pedido soluciones estructurales para abordar la crisis de vivienda, y ha resaltado que los textos aprobados por el Consejo de Ministros no incluyen la modificación de dos artículos de la ley de suelo, que "desbloquearían miles de viviendas que están bloqueadas con planeamientos a medio hacer".

Ha afirmado que este cambio se ha intentado introducir en el Congreso de los Diputados para ser validado en hasta cuatro ocasiones, y ha criticado que los partidos políticos hayan sido "incapaces" de ponerse de acuerdo.

Respecto a los anuncios en materia de vivienda hechos por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el martes durante el Debate de Política General, Vilajoana ha valorado positivamente el fondo de emancipación, recientemente ampliado, y ha celebrado que la Generalitat aumente los recursos destinados a la política de vivienda.

CASO MARICARMEN

Preguntado por el 'caso Maricarmen', Vilajoana ha afirmado que es un ejemplo de una "disfunción del sistema en todos los sentidos" y que las administraciones deberían tener las herramientas para que no se lleguen a dar estas situaciones.

"El problema es que cuando se llega a este punto, tanto de un lado como de otro, se aprovechan. Y lo que no se puede permitir, desde mi punto de vista, y es inadmisible, es aprovechar una desgracia humana personal para hacer un uso político", ha reiterado el presidente de la entidad.