Vilalta dice que las medidas de la sequía se implantarán "a pesar de la voluntad de bloquear de algunos"

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que el Govern implementará el decreto ley de medidas por la sequía en Catalunya "a pesar de la voluntad de bloquear de algunos".

Lo ha dicho este sábado en una entrevista a 'Rac 1' recogida por Europa Press, después que la cumbre del viernes entre el ejecutivo y la oposición para abordar medidas ante la sequía en Catalunya terminara sin acuerdo por falta de consenso sobre la modificación del régimen sancionador a los ayuntamientos.

"Que haya grupos que no quieran aprobar estas medidas no significa que estas medidas no se vayan a implementar", ha recalcado, y ha afirmado que el Govern hará todo lo necesario para mitigar los efectos de la sequía en Catalunya.

Vilalta ha acusado al PSC de haber utilizado mecanismos "tácticos y electoralistas" durante la cumbre para bloquear la aprobación de medidas, y ha defendido textualmente que la lucha ante la sequía es una labor de país en la que no cabe el tacticismo ni el electoralismo.

Ha lamentado que la falta de consenso en la cumbre transmitió "una imagen decepcionante" para la ciudadanía, y ha dicho que no se trasladó a la población toda la confianza que se debería haber transmitido.

Acerca del régimen sancionador, ha defendido que el Govern "no va por delante con la sanción", y que están hablando con los consistorios para que elaboren su plan de sequía.

Preguntada por si se convocará otra cumbre, Vilalta ha apostado por hacer reuniones mensuales con los grupos y "en unos meses" convocar otro encuentro como el del viernes.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT

En relación a la condena de cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación de la presidenta suspendida del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs, Vilalta ha reiterado que si esto pasara con un miembro de ERC, este "ya habría dimitido".

Ha vuelto a defender que la presidencia del Parlament tiene que ser para una fuerza independentista y ha considerado que "esta situación puede ser una nueva oportunidad para rehacer acuerdos" entre los partidos independentistas, asegurando que ERC no pactará con el PSC.