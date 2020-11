Vilalta (ERC) apuesta por reeditar un Govern independentista y se disculpa por los "rifirrafes"

Descarta la dimisión o cese de El Homrani: "No hay posibilidad de nombrar a otro conseller" y se acaba la legislatura

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha apostado este viernes por reeditar un Govern independentista, se ha disculpado por los rifirrafes entre los socios de Govern por las ayudas a los autónomos, y ha dicho que tendrán que "poner el contador a cero y no seguir dando estos espectáculos" en la próxima legislatura.

En una entrevista de Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press, ha asegurado que en la próxima legislatura lo tendrán que hacer diferente y no ha descartado pactar con los comuns: "Las mayorías pasarán por entendernos con quien defiende el proyecto independentista. Nos gustaría un Govern lo más amplio posible con los que defiendan la autodeterminación".

Vilalta ha defendido la gestión del Govern, aunque ha reconocido que las relaciones entre los socios siempre han sido complicadas, y ha explicado que cada día se toman muchas decisiones: "Después hay cuestiones que no salen, el Goven ya ha salido a pedir disculpas. Eso no quiere decir que no se gestione bien, nos hemos equivocado".

Preguntada por si debería dimitir o ser cesado el conseller de Trabajo de la Generalitat, Chakir el Homrani, la portavoz de los republicanos ha dicho que no es la mejor de las soluciones "en el momento actual, cuando no hay posibilidad de nombrar a otro conseller" al estar el Govern en funciones y cuando se está acabando la legislatura.

"La coyuntura actual no ayuda. No lo hace posible y todos nos tendremos que someter al veredicto de urnas, que decidirán quién lo ha hecho bien o penalizar", ha subrayado Vilalta, que ha defendido que no tienen miedo de que la gestión les penalice, porque están trabajando por hacer lo mejor para ayudar a la gente, en sus palabras.

Ha argumentado que Pere Aragonès "es el vicepresidente en funciones de presidente y está haciendo todo lo que le corresponde en este contexto", pero ha matizado que no es presidente, por lo que no podría cesar ni nombrar a consellers.

ACUERDOS POSELECTORALES

Sobre un posible apoyo del PSC tras las elecciones catalanas, Vilalta ha sostenido que no es un escenario factible y ha reprochado a los socialistas: "En momentos nos hemos encontrado que no era tan comprensiva la posición del PSC como la del PSOE".

Ha criticado que los socialistas catalanes estén rechazando en el Parlament todas las iniciativas del Govern en las últimas semanas, lo ha achacado a electoralismo, y ha insistido: "Esta actitud beligerante es la que hace que no podamos construir cualquier cosa".

Vilalta ha explicado que con el PSOE no es que se entiendan mejor, sino que no ha habido alternativa y se han tenido que sentar a negociar, y ha añadido que ha habido voluntad de sentarse por parte del PSOE y no la han encontrado "demasiado a menudo" con el PSC.

PGE Y NEGOCIACIÓN POLÍTICA

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Vilalta ha explicado que ERC ha pedido partidas históricas reclamadas desde Catalunya, inversiones en infraestructuras y en el ámbito social y sanitario, y ha apuntado que la negociación política "es una constante".

Preguntada por los reproches del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a JxCat sobre los PGE, Vilalta ha asegurado que ella se habría expresado de otra forma, pero ha pedido "quedarse con el fondo del discurso", que pasa por buscar los instrumentos para gestionar la crisis y dejar pasar el trámite de las cuentas para seguir negociando.

Ha destacado que de forma paralela a los PGE hay una vía abierta de resolución del conflicto en Catalunya, pero ha negado que una negociación condicione la otra, porque "la prioridad es ayudar a la gente".

La portavoz de ERC ha asegurado que hablan con el PSOE, aunque ha criticado que "hay buenas palabras, pero faltan hechos", y ha deseado que la mesa de diálogo vuelva reunirse cuando se den las condiciones para que sea útil, ya que cree que ahora no es el mejor momento.