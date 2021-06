Vilalta (ERC) defiende que el Govern vaya a la cena con Felipe VI: "Si alguien sobra es el Rey"

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido este martes que el Govern no debería renunciar a acudir a actos relevantes en Catalunya: "Si alguien sobra, si alguien molesta, si alguien no haría falta que estuviera y si alguien no es bienvenido, es el Rey".

Lo ha dicho preguntada en rueda de prensa en el Parlament después de que el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, haya rechazado asistir a la cena inaugural de la Reunión Anual del Cercle d'Economia a la que acudirá el rey Felipe VI, después de que la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, haya anunciado que iría él en lugar del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Preguntada por si la negativa de Puigneró representa una crisis del Govern de ERC y Junts, ha asegurado que no tienen constancia de cómo se han sucedido los hechos, y ha remarcado: "Es responsabilidad de los responsables políticos y de los máximos representantes del Govern estar al lado de la gente, donde pasan las cosas. Y si alguien no tendría que estar, no es el Govern, sino el Rey".

Sobre si aceptarían que un conseller de ERC asistiera a la cena, ha señalado que es una decisión que corresponde al Govern, y ha subrayado: "Lo que creemos que no deberíamos hacer, en este caso desde el Govern, es dejar de asistir a los eventos porque está el Rey. Quien molesta y quien no debería estar es el Rey".

RECURSO A LA LEY DE ALQUILER

Ha criticado que el Gobierno central haya recurrido la ley catalana para limitar los precios del alquiler, aunque no implique su suspensión automática: "Ni hacen ni dejan hacer", cuando el Gobierno debería promover medidas ante la emergencia habitacional, según ella, que ha tachado de error gravísimo la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ha lamentado que un hombre se suicidara este lunes cuando iba a ser desahuciado en Barcelona, y ha avisado de que "los debates competenciales y la insesibilidad judicial no pueden servir para minar derechos", tras lo que ha acusado al Gobierno central de recortarlos con decisiones como esta.

La dirigente republicana ha avanzado que llevarán al pleno que empieza este miércoles una moción para impulsar un futura ley trans catalana, y para adaptar el ordenamiento jurídico para garantizar la atención a hijos de víctimas de violencia machista sin condicionarla a una denuncia o a que ambos progenitores lo consientan.

Sobre el debate acerca de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha apostado por abordarla manteniendo los compromisos climáticos, y ha celebrado que se trate el asunto en una mesa institucional convocada por Aragonès: "Es importante la corresponsabilidad entre instituciones. Esto no va de que llegue una institución o un actor a imponer una propuesta y a hacer chantaje".