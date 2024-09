Vilalta llama a reconstruir ERC pese a los "momentos complicados" del partido

Junqueras, Sans y Bosch, entre los asistentes al acto de ERC por la Diada



BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha llamado a reconstruir el partido pese a los "momentos complicados" que atraviesa la formación política, en la que hay una disputa por el liderazgo del partido que se decidirá en el Congreso del 30 de noviembre.

Así se ha pronunciado este miércoles en el acto del partido con motivo de la Diada, junto a la líder republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany; la presidenta de la federación de ERC Barcelona y concejal en la ciudad, Eva Baró, y la portavoz del Jovent Republicà Barcelona, Emma Sarri.

"Seguro que hay militantes decepcionados y que sienten rabia y desengaño. Es comprensible, hemos visto episodios que no habríamos querido vivir", ha lamentado Vilalta, y ha pedido a los militantes que no olviden quiénes son y cuál es el proyecto republicano.

La dirigente ha asegurado que en los momentos más complejos es cuando más orgullosos deben estar de formar parte de ERC: "No dudemos nunca de nosotros, la fuerza la tenemos en nuestras manos".

NO CRITICAR AL "COMPAÑERO DE VIAJE"

Vilalta ha lamentado que esta Diada llega después de que el independentismo haya perdido la mayoría en el Parlament, y ha responsabilizado de esto a quienes "se han dedicado a repartir carnets de buenos y malos independentistas, que se han dedicado a criticar al compañero de viaje de al lado en vez de trabajar para consolidar las mayorías", en alusión velada a Junts.

Ha subrayado que el independentismo es un movimiento plural y transversal pero que no caben el odio ni la xenofobia ni el racismo: "La extrema derecha nunca será bienvenida".

ELISENDA ALAMANY

Alamany ha sostenido que esta Diada "no es fácil para el país, no es fácil para el movimiento independentista y no es fácil para el partido", pero ha pedido a la militancia que no se deje llevar por el desánimo y la frustración.

Ha afirmado que esta Diada cierra un ciclo en el que ERC "gobernaba las palabras del país" y lideraba la agenda nacional, en sus palabras, y ha añadido que es una urgencia colectiva que esto vuelva a ser así.

"Los que quieren un independentismo pequeño y cerrado no nos pueden acomplejar ni intimidar", ha sostenido Alamany, que considera que el debate sobre las purezas dentro del independentismo ya no interesa --textualmente--, y ha defendido un independentismo que dé certezas, esperanzas y respuestas a los problemas cotidianos.

"El independentismo de algunos nos hace más pequeños, más débiles, nos hace sentir que somos los raritos de la política. Que hoy se acepte que la extrema derecha pueda estar en la Diada me da vergüenza", ha dicho en referencia a partidos como Aliança Catalana (AC).

ASISTENTES

El acto se ha celebrado en plena disputa por el liderazgo del partido, y no ha contado con la presencia de la secretaria general del partido, Marta Rovira, pero sí ha aparecido, una vez acabados los discursos, el exlíder del partido Oriol Junqueras, que encabeza la candidatura 'Militància Decidim' para revalidar el mandato.

Además, al encuentro han asistido miembros de la candidatura 'Nova Esquerra Nacional' como la diputada en el Parlament Raquel Sans; del exconseller Alfred Bosch de la candidatura 'Foc Nou', y el diputado en el Parlament Pau Morales, de 'Militància Decidim'.

PROTESTA: "ABEL LLIBERTAT"

Mientras estaba hablando Baró, unas 20 personas haN aparecido al lado del escenario, detrás de las vallas que rodeaban la zona del acto, con la pancarta 'Abel Llibertat', y pedían que se libere a un activista que está cumpliendo sentencia de prisión tras participar en una manifestación contra el sindicato policial Jusapol.

El grupo ha lanzado botes de humo negro y ha encendido bengalas: uno de los botes de humo ha acabado en el escenario y ha encendido una pequeña llama, lo que ha interrumpido el discurso de Baró, que ha salido del atril.

Militantes republicanos han impedido a los activistas entrar en la zona vallada donde se celebraba el acto, y al cabo de pocos minutos se han marchado.