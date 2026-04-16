Vilarasau protagoniza un film sobre la migración en el BCN Film Fest: "Vienen porque lo necesitan"

El director Dani Sancho y la actriz Emma Vilarasau en el photocall de la apertura del BCN Film Fest 2026 - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz Emma Vilarasau protagoniza 'Viatge al país dels blancs', película que abre este jueves el BCN Film Fest 2026, junto a Benjamin Kakraba y Jordi Bosch y dirigida por Dani Sancho, que se basa en la historia de Ousman Umar y aborda el fenómeno migratorio y el periplo de estas personas hasta su destino: "No han venido a robar, vienen porque lo necesitan".

Lo ha dicho este jueves en una entrevista de Europa Press, en la que afirma que le marcó el personaje de Ousman Umar --interpretado por Benjamin Kakraba-- al ver "cómo podía tener la determinación de tirar adelante" ante esa situación, y también asegura que admira al matrimonio que decidió ayudarle, a quienes de hecho ha conocido.

La cinta sigue la historia del joven ghanés Ousman Umar, que abandona su poblado atraído por la idea del 'país de los blancos', un lugar que alimenta su curiosidad y, después de un travesía con obstáculos, llega a Barcelona y descubre que la vida ahí no es como se había imaginado, hasta que conoce a Montse, que lo acoge.

Vilarasau, que da vida precisamente al personaje de Montse, remarca la importancia de que esta película llegue a cuanta más gente mejor en el momento actual, ya que recuerda que "la mayoría de los (inmigrantes) que vienen no tienen ninguna red" de apoyo.

"Es necesario escuchar la historia de los que vienen y por qué vienen. Realmente, si nos acabamos preguntando por qué vienen y por qué África está como está, quizás Europa tendría que hacer un 'mea culpa', porque muchas de las situaciones africanas las causaron los europeos a la época de las colonizaciones", señala.

"¿DÓNDE HA QUEDADO LA HUMANIDAD?"

La actriz considera que lo ideal sería que estas personas no tuvieran que marcharse de sus países y, aunque destaca la dimensión de gestionar el fenómeno migratorio, opina que "la solución tampoco es que se queden en la calle".

En este sentido, recuerda que la película plasma esta hostilidad, según ella, que se encuentran los migrantes cuando llegan: "(Ousman) pasó la hostilidad de Barcelona, que a veces es aún peor que el viaje anterior, que mira que es duro, pero la crueldad de la ciudad hacia esta gente, no sé".

"Realmente no sé qué esperan el gobierno, las autoridades, el sistema. ¿Qué esperan que pase dejando a esta gente en la calle así sin papeles, sin trabajo y sin idioma?", se pregunta.

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

Para ella, si estas personas se ven forzadas a emigrar de su país, considera que Europa, "que presume tanto de la vieja Europa, de los valores de Europa y todo eso, lo que no puede es recibirlos como los recibe y cerrarlos en los CIEs".

"Es muy fácil cuando se pone el nombre de inmigración, y no hay historias detrás, atacar al colectivo", y espera que la regularización extraordinaria de migrantes, anunciada por el Gobierno, permita a estas personas que puedan tener papeles y trabajo.

Preguntada por si le desea el mismo éxito a esta cinta que a 'Casa en flames', en la que ella también actuó y que se estrenó en el BCN Film Fest, asegura que no se esperaba la acogida que tuvo 'Casa en flames' y de esta espera que llegue a mucha gente: "Lo más fácil es no mirar, y esta película te hace hacerte preguntas".

"FALTA MUCHA EMPATÍA"

Por su parte, el director de la película, Dani Sancho, ha afirmado que la historia de Ousman Umar le cautivó porque él decidió marcharse por curiosidad: "Ojalá las personas se pudieran mover libremente. Él quería entender el mundo, no huía de guerras o por hambre".

Sancho considera que "falta mucha empatía" y espera que a partir de esta película la gente se haga preguntas, porque insiste en que, por lo general, la gente que viene es para tirar adelante en un nuevo país.