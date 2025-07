La Villarroel de Barcelona acoge 'Grand Canyon' dirigida por Pere Arquillué

Es la segunda de las historias americanas de Sergi Pompermayer, después de 'Amèrica'

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Villarroel de Barcelona acoge del 6 de julio al 3 de agosto 'Grand Canyon', una obra dirigida por Pere Arquillué que aborda una historia rural sobre los sueños de libertad, informa Grup Focus en un comunicado este jueves.

Escrita por Sergi Pompermayer, el espectáculo está protagonizado por Joan Carreras, Mireia Aixalà, Guillem Balart, Maria Morera, Eduard Buch y Mar Pawlowsky, y es una producción de La Villarroel y el Grec Festival de Barcelona 2025.

La directora artística de La Villarroel, Tania Brenlle, ha destacado que en esta temporada se han presentado 19 espectáculos, de los que 13 han sido de dramaturgia catalana, y destaca "la misma sintonía" que tiene con la directora del Grec, Leticia Martín.

De 'Grand Canyon' destaca que Sergi Pompermayer le presentó la propuesta hace 5 años, como parte de la trilogía que empezó con 'Amèrica': "En seguida me enamoré del texto, y me impactó mucho, es ambicioso y con muchas capas, que habla de los sueños no cumplidos de unos personajes, unos antihéroes, muy humanos".

Por su parte, Martín ha asegurado que tanto ella como Brenlle están "alineadas" con el objetivo de dar apoyo a la nueva creación y a la dramaturgia catalana.

SACRIFICIO

Pompermayer ha explicado que el texto surgió de un viaje por Estados Unidos: "Nace gracias a un sueño cumplido, que fue hacer una parte de la Ruta 66 y llegar hasta el Gran Cañón del Colorado y allí conocer a un guía navajo que nos explicó historias sobre el pasado colonial español que nosotros desconocíamos".

Arquillué ha explicado que el espectáculo es un drama rural con voluntad universal y una obra compleja "en la que circulan el sueño y la realidad y también el sacrificio, tanto individual como colectivo, y donde se pone en cuestión qué puede aportar el sacrificio".