Viñuales (Tarragona) asegura que "Catalunya se construye sobre la concordia"

TARRAGONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha asegurado "Catalunya se construye sobre la concordia, la convivencia y el respeto mutuo" y ha defendido la pluralidad porque, en sus palabras, fortalece.

Lo ha dicho este jueves en el acto institucional de la Diada Nacional de Catalunya, frente al monumento de Rafael Casanova, que ha comenzado con la interpretación a cargo de la Banda Unió Musical de Tarragona de las piezas 'Santa Espina' y "És la Moreneta", informa el Ayuntamiento en un comunicado.

"En este tiempo complejo, en el que a menudo se multiplican las voces que quieren dividir y enfrentar, nosotros levantamos la mirada y afirmamos con fuerza que Catalunya se construye sobre la concordia, la convivencia y el respeto mutuo", ha asegurado el primer edil.

Viñuales ha pedido que la Diada sea "un recordatorio de lo que hemos sido capaces de hacer juntos y un llamamiento a lo que todavía somos capaces de conseguir".

"La pluralidad no nos debilita, sino que nos fortalece. Que la diferencia no nos separa, sino que nos hace más humanos", ha dicho, tras hacer hincapié en que la lengua y la cultura catalanas forman parte del legado colectivo, pero también de su futuro, textualmente.

CASTELLERS

Posteriormente, se han iniciado la cincuentena de ofrendas florales de las instituciones y entidades participantes y, una vez finalizadas, el Coro Gregal ha interpretado el 'Cant de la Senyera', ante la actuación de las 'colles castelleres'.

El alcalde también ha participado en el acto de homenaje al presidente chileno Salvador Allende, 52 años después de su muerte, en los Jardines del Camp de Mart, donde se ha criticado la situación del pueblo palestino en Gaza.