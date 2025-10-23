Virtest Technologies cierra una ronda de 800.000 euros liderada por Grow Venture Partners - VIRTEST TECHNOLOGIES

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Virtest Technologies, 'spin-off' de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, ha cerrado una primera ronda de financiación de capital semilla liderada por Grow Venture Partners por un importe de 800.000 euros, informa en un comunicado este jueves.

Esta inversión "permitirá consolidar VIDAA", su plataforma de simulación virtual para la planificación quirúrgica, y acelerar el desarrollo tecnológico con el objetivo de obtener la certificación CE que habilite su comercialización en el mercado europeo.

El ceo de Virtest, Jordi Mill, ha explicado que VIDAA pretende "acompañar a los profesionales médicos no solo en la planificación, sino en cada etapa del manejo de pacientes que deben someterse a una intervención estructural cardíaca, incluido el postoperatorio".

La plataforma combina análisis avanzado de imagen, inteligencia artificial y simulaciones de flujo sanguíneo para optimizar la selección del dispositivo y anticipar posibles complicaciones.

"Todo ello permite intervenciones más eficientes y seguras, reduciendo el tiempo de procedimiento y el riesgo de efectos adversos", ha subrayado Mill.