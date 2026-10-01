Vithas y la Associació Contra el Càncer alertan de riesgo de cáncer de piel "durante todo el año"

La sesión de Vithas y la Associació contra el Càncer. - VITHAS BARCELONA

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona y la Associació Contra el Càncer a Barcelona han alertado de que el riesgo de cáncer de piel no termina con el verano, sino que se prolonga "durante todo el año", ya que los efectos de la radiación ultravioleta son acumulativos.

Es una de las cuestiones abordadas en una sesión divulgativa del programa Vithas Aula Salud, en la que el centro hospitalario y la entidad han remarcado la importancia de mantener las medidas de protección solar "más allá de la temporada estival", informan en un comunicado de este jueves.

Los 2 tipos de tumores cutáneos más comunes, el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular, aparecen frecuentemente en zonas expuestas al sol durante todo al año, como la cabeza y el cuello, y están "muy vinculados" a la acumulación de radiación ultravioleta a lo largo del tiempo.

La jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Vithas Barcelona, Verónica Ruiz, ha destacado que la radiación se suma "año tras año" y que no hay que hablar solo del sol y las quemaduras en verano.

La responsable de Promoción de la Salud de la Associació, Olga Muñoz, ha afirmado que la piel tiene memoria: "El daño provocado por la radiación ultravioleta se acumula a lo largo de toda la vida y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel. De hecho, entre el 60% y el 65% de la radiación solar anual la recibimos fuera de los meses de verano".

AUMENTO DEL 40%

El cáncer de piel es uno de los más frecuentes y se estima que su incidencia en España ha aumentado un 40% en los últimos años, según datos de la Academia de Dermatología.

Del total de 20.854 nuevos casos detectados en España en 2024, cerca del 71% fueron tumores cutáneos no melanoma (carcinomas), frente a un 29% de melanoma.

La Associació insiste en que "más del 90%" de los cánceres de piel podrían prevenirse mediante el uso de protección solar adecuada todo el año, con crema solar, ropa protectora, sombreros de ala ancha, gafas de sol y zonas sombreadas.