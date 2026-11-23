Fachada de Vithas en Sevilla - VITHAS

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado "sin reservas" la adquisición de GenesisCare España (GCE) por parte de Vithas, fruto del acuerdo entre ambas empresas del julio pasado, informa este lunes la compañía compradora en un comunicado.

Además, Vithas incorpora a los cerca de 300 profesionales de GCE, incluyendo a 62 oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos y neurocirujanos.

El Instituto Oncológico de la empresa amplía su dotación tecnológica con 27 equipos de radioterapia, quirúrgicos y de diagnóstico por imagen, incluyendo sistemas "pioneros" de radioterapia guiada por resonancia magnética, una plataforma de radiocirugía robótica de precisión y aceleradores lineales.

La integración de los activos de GCE también reforzará la vocación investigadora y formativa de los Institutos Vithas.

Actualmente, esta empresa cuenta con 15 ensayos clínicos activos en los que participan 940 pacientes, y a través del Campus GenesisCare ha contribuido este año a la formación de más de 490 alumnos.