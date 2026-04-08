Vithas seguirá como patrocinador del Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó por tercer año seguido

Vithas seguirá como patrocinador del Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó por tercer año consecutivo - VITHAS

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario Vithas será patrocinador del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó de tenis, que se celebra del 11 al 19 de abril, por tercer año consecutivo, lo que refuerza "su presencia en uno de los eventos más emblemáticos del calendario deportivo y social" de la ciudad.

Concretamente, contará con una 'suite' propia y organizará eventos en el recinto del torneo para explicar el nuevo Hospital Vithas Barcelona, que entró en funcionamiento a finales de 2025 en Esplugues de Llobregat (Barcelona), informa en un comunicado este miércoles.

La directora gerente de este centro, Anna Guiró, ha subrayado la importancia para el grupo hospitalario de patrocinar el evento: "Nos permite seguir vinculando la salud con el deporte de alto nivel y con un entorno social de gran relevancia".

Vithas comparte la visión de "excelencia, el cuidado de las personas y la promoción de estilos de vida saludables", ha continuado Guiró, que dirige el nuevo centro, que dispone de 160 habitaciones individuales, 60 consultas externas y un bloque quirúrgico con 14 quirófanos, y un servicio de urgencias 24 horas.

El grupo de hospitales se compromete con la promoción de la salud y el bienestar a través del deporte, y por ello patrocina otros eventos como la maratón y la media maratón de Barcelona y Valencia, el Urbania Sailing Team de Barcelona, la Binter Night Run de Tenerife, y es el servicio médico oficial del Atlético de Madrid, entre otros patrocinios.