Vivara, de GCO Ventures, incrementa su cartera en gestión en más de 1.500 viviendas en alquiler - VIVARA

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en la gestión integral del alquiler residencial Vivara, de GCO Ventures, ha incrementado su cartera en gestión en más de 1.500 viviendas en alquiler procedentes de diversos vehículos de inversión.

Con esta operación, la compañía ya ofrece sus servicios de gestión integral del alquiler a más de 2.000 propietarios e inquilinos, mediante la colaboración con agentes inmobiliarios de toda España, según ha informado en un comunicado este miércoles.

El Chief Revenue Officer de Vivara, Llàtzer Puigpelat, ha explicado que el mercado del alquiler "se encuentra en un momento muy crítico y tensionado por la falta de oferta y la regulación compleja y cada vez más restrictiva".

"Debemos avanzar hacia un mercado del alquiler más equilibrado y socialmente sostenible, y la profesionalización del alquiler que ofrece Vivara a propietarios e inquilinos introduce orden, previsibilidad y confianza", ha añadido.

Actualmente, Vivara está presente en los mercados con actividad en Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía y País Vasco.