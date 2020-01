Viviane Reding lamenta la salida del Reino Unido de la UE: "Es una 'lose-lose situation"

Publicado 31/01/2020 15:23:58 CET

La UPF inaugura el Barcelona Center for European Studies para reforzar los estudios europeos

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta de la Comisión Europea y excomisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía Viviane Reding ha lamentado este viernes la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE): "Es una 'lose-lose situation".

Lo ha dicho durante la inauguración en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) del Barcelona Center for European Studies (Baces), un centro creado por la Comisión Europea en septiembre de 2019 y que será acogido por la universidad catalana.

En el acto también han participado el director del centro, Javier Arregui, y el director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Ferran Tarradellas.

Reding, actualmente diputada del Parlamento de Luxembugro, ha realizado la conferencia 'A Europe fit for the next decade', en la que ha abordado los grandes retos actuales y de futuro de la organización comunitaria: desde el Brexit y la gestión de la llegada de refugiados hasta la gestión y regulación de los datos, así como la defensa de los valores de la UE, especialmente del mercado común.

Ha sostenido que el Brexit es una mala noticia tanto para el Reino Unido como para la UE y que no será algo fácil de gestionar: "Nadie puede estar contento con ello, es una 'lose-lose situation".

Reding ha alertado del auge de la economía de los datos en un mundo en el que, pese a caer la confianza en las plataformas digitales de interacción social, el uso y valor de los datos es cada vez mayor.

Por ello, ha insistido en implementar normas propias para protegerse de un mal uso de los datos y ha defendido que las universidades tienen que enseñar a interpretarlos, así como contribuir a utilizarlos de una forma ética y responsable: "Así será nuestra la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones, y no de las máquinas".

Reding, que ha repasado los tratados que han ido configurando la Unión Europea hasta la actualidad, ha defendido la libre circulación como un valor fundamental y ha resaltado la necesidad de construir puentes en un momento en el que se quieren elevar muros.

En este sentido, ha llamado a creer y defender los valores que caracterizan a la UE para tener una organización comunitaria fuerte: "Tenemos que utilizar la fuerza que tenemos, somos la organización comercial de Estados más grande del mundo, el euro es la segunda moneda del mundo. Comportémonos acorde a esto".

EL CENTRO DE ESTUDIOS

Uno de los objetivos del Baces es apoyar las dos cátedras Jean Monnet de la universidad, lideradas por Arregui, experto en gobernanza europea, y el experto en historia económica europea Fernando Guirao.

El Baces busca reforzar los estudios europeos en Barcelona y Catalunya, con una infraestructura y organización propias que servirán para consolidar los estudios de la UE "desde una perspectiva amplia y multidisciplinar" que incluya actividades de docencia, investigación y transferencia de conocimiento.