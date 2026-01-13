Vodafone España y la catalana Vera ponen en marcha un acuerdo de red mayorista

La migración del servicio de telefonía móvil de Vera a la red de Vodafone comenzará esta semana - VERA

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vodafone España y la compañía de telecomunicaciones Vera han puesto en marcha el acuerdo marco de red mayorista que permitirá a ambas empresas tener acceso mutuo preferente a sus infraestructuras, según informa la operadora catalana en un comunicado este martes.

Dicho acuerdo incluye tanto servicios de telefonía móvil, de fibra y acceso a las infraestructuras de red para dar apoyo a los servicios de alta capacidad, y se llevará a cabo de manera progresiva a partir de esta semana con la migración progresiva del servicio de telefonía móvil de Vera a la red de Vodafone.

Vera ha señalado que "este acuerdo permitirá a ambas compañías compartir y optimizar el uso de sus infraestructuras de red y a los clientes de Vera beneficiarse de acceder a una de las redes móviles más avanzadas y fiables del país", además de abrir la puerta a futuras colaboraciones entre ambas empresas.