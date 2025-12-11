Vodafone renueva su colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona como socio tecnológico

Archivo - Entrada del Hospital Clínic de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vodafone Empresas ha renovado su contrato de comunicaciones con el Hospital Clínic de Barcelona, adjudicándose los tres lotes licitados por un valor total de 1,46 millones de euros, informa la compañía en un comunicado este jueves.

En el primer lote, la empresa de telecomunicaciones aportó una solución "altamente especializada" que refuerza su gestión integral de las comunicaciones del hospital, incluyendo la evolución de la plataforma de voz con miles de extensiones fijas.

El segundo garantizará la continuidad de servicios ya operativos, mientras que el tercero permitirá a Vodafone asumir por primera vez la gestión de una nueva área sanitaria estratégica en el área de la comarca de Osona (Barcelona).