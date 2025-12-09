Vox pide la dimisión de Ordeig y critica que no se les invitara a la reunión sobre la PPA

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha pedido este martes la dimisión del conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, por "trilero" y por no invitarles a la reunión con grupos parlamentarios sobre la peste porcina africana (PPA).

Lo ha dicho en una rueda de prensa en el Parlament preguntado por la propuesta de resolución que ha registrado Junts para reprobar a Ordeig y por si Vox pide, además, su dimisión, a lo que ha respondido que "sí".

"Reprobamos al conseller, primero, porque no nos hizo caso; segundo, porque ha hecho de trilero; tercero, porque no nos invitó a una reunión, y cuarto, porque los catalanes quieren que cambie este Govern por uno de sentido común como es el nuestro", ha agregado.

Garriga ha asegurado que el conseller ha tenido una actitud "de niño pequeño" al no invitar a Vox a la reunión, y ha tachado de irresponsable, textualmente, que discrimine a Vox.

"El sectarismo del PSC no tiene límites", ha afirmado, y ha lamentado que la propuesta del PP para celebrar un pleno monográfico sobre la peste porcina esta misma semana no haya prosperado.