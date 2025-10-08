Vox pide "poner fin de inmediato a las reuniones" con Puigdemont y derogar la ley de amnistía

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

Propone suprimir los impuestos propios de Catalunya y aprobar un régimen común de financiación

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox ha pedido "poner fin de inmediato a las reuniones" con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y colaborar con la justicia para su puesta a disposición judicial, así como la derogación de la ley de amnistía.

Se trata de una de las propuestas de resolución que el grupo de Ignacio Garriga ha registrado en la cámara catalana este miércoles en el marco del Debate de Política General (DPG) y que se votarán este jueves.

Vox plantea suprimir partidas presupuestarias y subvenciones a entidades que tengan "como objetivo promover el aborto o la eutanasia" y derogar la perspectiva de género y leyes como la de amnistía, la de cambio climático y la de memoria histórica.

FINANCIACIÓN, IMPUESTOS Y LENGUA

Exige suspender las negociaciones por la financiación singular y la creación de la hacienda catalana, e instar al Gobierno central a "modificar los preceptos constitucionales que consagran el modelo de financiación autonómico particular para País Vasco y Navarra" para aprobar un régimen común.

Otros puntos registrados por Vox piden eliminar todos los impuestos propios de Catalunya y la "devolución de las competencias de Interior, Justicia, Sanidad y Educación al Estado".

En materia de lengua, proponen eliminar los requisitos de estabilización laboral y la exigencia del nivel C1 de lengua catalana para el ejercicio de la función pública y establecer el castellano como lengua vehicular de aprendizaje.

INMIGRACIÓN

En cuanto a inmigración, el grupo pide "expulsar extranjeros que no se integren, inmigrantes ilegales e inmigrantes legales que cometan delitos graves", así como reconocer el islamismo como amenaza y prohibir el velo islámico en espacios públicos.

Finalmente, Vox propone "respetar las competencias de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en materia de inmigración, de seguridad de puertos y aeropuertos y del mar".