Vox tacha a Illa y a Pujol de "irresponsables" por querer una Catalunya con 10 millones de personas

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha tachado de "auténticos irresponsables" al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al expresidente Jordi Pujol por defender una Catalunya con 10 millones de personas.

"Es un auténtico drama, un colapso de los servicios públicos. Y para esa Catalunya de los 10 millones, ni para el trabajo, ni para la vivienda, ni para los servicios públicos", ha afirmado en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes.

El portavoz ve "obsesión de querer que venga más inmigración para llegar a los 10 millones" en detrimento, a su juicio, del trabajo y de los servicios públicos.