Vox tilda de "estafa al conjunto de los españoles" el acuerdo de financiación entre Gobierno y ERC

Archivo - El diputado de Vox Joan Garriga, durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha tildado de "estafa al conjunto de los españoles" el acuerdo de financiación que han alcanzado Gobierno y ERC tras la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el líder republicano Oriol Junqueras este jueves.

"Todo por pura supervivencia del Gobierno socialista o por traidor, porque con el socialismo ya no se sabe si son traidores por naturaleza o simplemente les interesa. Pero, en todo caso, están pactando con un golpista", ha afirmado Garriga en una rueda de prensa en la Cámara catalana.

Asimismo, ha asegurado no saber "de dónde sale" la cifra de 4.700 millones de euros más para Catalunya que Junqueras ha anunciado que supondrá el acuerdo, que reconoce el principio de ordinalidad.

"No están destinando esos 5.000 millones más para mejorar la sanidad, la educación, la seguridad, las infraestructuras. Son incapaces de tomar decisiones positivas. Sino que será para financiar el separatismo del cual el PSC es un actor muy necesario", ha agregado el portavoz.

Y ha dicho textualmente que la igualdad entre españoles pasa por un sistema fiscal y una prestación de servicios públicos igual para todos: "Ni monsergas ni conciertos, unidad e igualdad".