Vox tilda los Presupuestos de Illa de "pago en diferido" de los indultos y la amnistía

El diputado de Vox en el Parlament Javier Ramírez. - EUROPA PRESS-DAVID ZORRAKINO

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Parlament Javier Ramírez ha tildado este jueves los Presupuestos del Govern de "pago en diferido" de los indultos y la amnistía, después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, los haya pactado con ERC y los Comuns.

Lo ha dicho en su intervención en la Cámara catalana, donde las cuentas afrontan este jueves su primer examen: "Estos Presupuestos son el pago en diferido de los indultos y la amnistía. El pago de los golpistas para seguir viviendo a costa del horario público", y ha instado a los socios del Govern a que voten su enmienda a la totalidad y, así, forzar según él elecciones en Catalunya.

Ramírez ha afeado a la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, que presuma del nivel de ingresos y gastos de las nuevas cuentas públicas, porque son a costa de los impuestos de los ciudadanos, lo que es "estafa a los catalanes sin precedentes".

"Presentan un presupuesto con ingresos de casi 50.000 millones de euros, es decir, un expolio fiscal. 50.000 millones que salen directamente de los bolsillos de los catalanes, de sus trabajadores y de sus empresas", ha expresado.

AÑOS SIN PRESUPUESTOS

El diputado ha criticado la falta de cuentas públicas en los cerca de 2 años de Illa al frente de la Generalitat, porque comportan "falta de productividad, falta de competitividad y deterioro de los servicios públicos", y del proyecto actual ha criticado el fanatismo que ve en algunas de las partidas.

En este sentido, ha señalado la dotación para la transición energética, la promoción del catalán y las políticas de igualdad, entre otras, y ha considerado insuficientes las partidas para promoción del campo y la industria, la educación y la salud o las políticas de familias.