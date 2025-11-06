Vueling incorporará conectividad wifi de alta velocidad de Starlink en su flota

Archivo - Un avión de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha anunciado la incorporación del servicio de conectividad wifi de alta velocidad desarrollado por Starlink en sus aviones, informa en un comunicado este jueves.

Esta nueva prestación permitirá a los clientes "disfrutar de una experiencia a bordo mejorada, con descargas más rápidas, streaming sin interrupciones y acceso a productos de entretenimiento" (velocidades de descarga de hasta 150-450 Mb por segundo y velocidades de carga de 20-70 Mb por segundo).

En estos momentos Vueling trabaja en esta propuesta en línea con su modelo de negocio y se tratará de un servicio de pago por uso que permitirá la personalización de la experiencia de viaje.

Con esta iniciativa, la compañía "refuerza su firme compromiso con la innovación y la mejora continua del servicio al cliente, dando un paso más en su estrategia de transformación digital", explican.

Esta alianza está enmarcada en un acuerdo que se aplica a todas las aerolíneas del grupo, incluyendo también a Aer Lingus, British Airways, Iberia y Level.