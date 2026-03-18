Vueling inicia un servicio de entretenimiento a bordo gratuito y que no requiere wifi

Pantalla a bordo de un avión - VUELING

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha iniciado un portal digital gratuito a bordo, accesible desde el propio dispositivo del pasajero, con películas, series y diversas funcionalidades.

La plataforma, ya disponible en más de la mitad de la flota, funciona con conexión directa al servidor del avión, por lo que no requiere conexión wifi ni cobertura externa, informa en un comunicado este miércoles.

La directora de Cliente en Vueling, Melanie Berry, ha explicado que ofrecen así "más opciones para disfrutar del tiempo de vuelo y facilitando el acceso a contenido y servicios de manera sencilla desde cualquier dispositivo personal".

MAPA INTERACTIVO EN 3D

El portal, que se irá actualizando por temporadas, incluye ahora 18 películas para todos los públicos y 23 episodios de 12 series, además de un mapa interactivo en 3D para seguir el trayecto en tiempo real, y acceso al menú y tienda a bordo.

También incluye acceso directo al servicio GetYourGuide, para explorar actividades, tours y experiencias en el destino, así como información sobre rutas de la compañía, sus iniciativas de sostenibilidad y la página de ayuda de la aerolínea.

Este servicio, ofrecido por Viasat, se complementa con la oferta de conectividad wifi disponible en gran parte de la flota, donde se puede disfrutar de 15 minutos de wifi gratuito.