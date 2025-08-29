Vueling lanza una promoción con vuelos a 25 euros para viajar entre septiembre y diciembre

Archivo - Un avión de Vueling - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Vueling ha lanzado una promoción que permite adquirir vuelos a 25 euros para viajar entre el 29 septiembre y el 14 de diciembre.

La promoción está disponible hasta este domingo 31 de agosto en la página web de la compañía, según ha informado este viernes en un comunicado.

Entre los destinos principales a los que viajar desde Barcelona, destacan capitales europeas como Londres (Inglaterra), Berlín (Alemania), Bruselas (Bélgica) o Ámsterdam (Países Bajos).