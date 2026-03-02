Vueling muestra en el MWC una IA generativa para personalizar y reservar vuelos por voz

Estand de Vueling en el MWC 2026 - VUELING

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

Vueling ha presentado este lunes en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), una nueva experiencia digital basada en inteligencia artificial (IA) generativa, que permitirá a los usuarios planificar y reservar su viaje mediante reconocimiento por voz.

La nueva herramienta, llamada Eli, es un buscador inspiracional de vuelos que permite a los usuarios interactuar con la aerolínea a través del lenguaje natural, informa la compañía en un comunicado este lunes.

A partir de las preferencias del cliente --como el tipo de escapada, el presupuesto, la duración del viaje y la experiencia deseada--, el sistema recomienda destinos, experiencias y combinaciones de vuelos adaptadas a sus necesidades.

La nueva propuesta de la aerolínea busca "redefinir el concepto tradicional de buscador de viajes" para convertirlo en un servicio conversacional, abierto y flexible, que permite explorar de forma más creativa la red de destinos Vueling.

Además de la recomendación, el sistema permite avanzar en el proceso de reserva, generando una propuesta de viaje que el cliente puede confirmar para completar posteriormente la compra.

Vueling, única aerolínea presente en el espacio expositivo "Aeropuerto del Futuro" dentro del MWC 2026, realizará las pruebas piloto durante los días del congreso, con la previsión de que la solución se despliegue durante este año en los canales digitales de la aerolínea.