Vueling no prevé interrupciones de suministro de combustible en verano ni hará recargo en precios

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BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha emitido este miércoles "un mensaje de tranquilidad y confianza a todos sus clientes" de cara a la temporada de verano y asegura que está operando su programa de vuelos según lo previsto, pues no prevé interrupciones en el suministro de combustible para este verano, y garantiza que no habrá recargos en sus precios.

Asimismo, la compañía garantiza que el precio confirmado en el momento de la reserva es el precio final del billete y, "en ningún caso, se aplicarán recargos adicionales, aunque incremente el coste del combustible", informa en un comunicado.

Vueling cuenta con "un amplio programa de vuelos a más de 100 destinos, con múltiples opciones de horarios en cada ruta", lo que le permite ofrecer alternativas a sus clientes ante cualquier improbable ajuste o incidencia en su plan de vuelo, y podrán solicitar el reembolso si ninguna opción se adapta a sus necesidades.