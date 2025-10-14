Vueling ofrece vuelos desde 25 euros para visitar los mercados navideños europeos

Vueling ofrece vuelos desde 25 euros para visitar mercados navideños en Europa.
Vueling ofrece vuelos desde 25 euros para visitar mercados navideños en Europa. - VUELING
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 14 octubre 2025 14:50

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vueling ofrece vuelos desde 25 euros para visitar mercados navideños de destinos europeos como Núremberg (Alemania), Liubliana (Eslovenia), Zúrich (Suiza), Estrasburgo (Francia), Bruselas (Bélgica) y Viena (Austria), informa en un comunicado este martes.

Destaca las más de 180 casetas de madera y los panes de jengibre del Christkindlesmarkt de Núremberg, uno de los mercados más antiguos y reconocidos de Europa; la artesanía de lana en el mercado de Navidad de Liubliana; o las tabletas de chocolate artesanal en Zúrich, adornadas con frutos secos, especias y motivos navideños.

También invita a presenciar las estrellas de papel artesanales que iluminan las calles y plazas de Estrasburgo, así como el árbol iluminado de la plaza Kléber; los ponches sin alcohol servidos en tazas de cerámica en Viena, aptos para los más pequeños; o a degustar un gofre caliente en la Grand Place de Bruselas.

Contador