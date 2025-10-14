Vueling ofrece vuelos desde 25 euros para visitar los mercados navideños europeos

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vueling ofrece vuelos desde 25 euros para visitar mercados navideños de destinos europeos como Núremberg (Alemania), Liubliana (Eslovenia), Zúrich (Suiza), Estrasburgo (Francia), Bruselas (Bélgica) y Viena (Austria), informa en un comunicado este martes.

Destaca las más de 180 casetas de madera y los panes de jengibre del Christkindlesmarkt de Núremberg, uno de los mercados más antiguos y reconocidos de Europa; la artesanía de lana en el mercado de Navidad de Liubliana; o las tabletas de chocolate artesanal en Zúrich, adornadas con frutos secos, especias y motivos navideños.

También invita a presenciar las estrellas de papel artesanales que iluminan las calles y plazas de Estrasburgo, así como el árbol iluminado de la plaza Kléber; los ponches sin alcohol servidos en tazas de cerámica en Viena, aptos para los más pequeños; o a degustar un gofre caliente en la Grand Place de Bruselas.