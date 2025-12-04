Vueling ofrecerá más de tres millones de plazas durante las fiestas de Navidad

Imagen de la campaña de Navidad de Vueling. - VUELING

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha lanzado su campaña de Navidad para este año, en la que reivindica su papel clave en la conectividad en España, y ha señalado que ofrecerá más de tres millones de plazas durante las fiestas, en un comunicado este jueves.

La campaña, bautizada 'Llega la Navidad. Llegas con tu aerolínea, la de aquí', que pone de relieve su papel "facilitando el reencuentro de millones de personas".

Hace un guiño a la singularidad de cada región, donde entran en escena ciudades como Sevilla, Vigo, Barcelona o Bilbao e incorpora guiños humorísticos a tradiciones populares de dichas ciudades como el Tió catalán o el Olentzero del País Vasco.

En el conjunto de la temporada de invierno, Vueling ha programado más de 15 millones de asientos con origen o destino en España, 400.000 más que un año atrás.

Del total, más de 10 millones de asientos tienen como origen o destino el aeropuerto de Barcelona.