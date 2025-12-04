Vueling operará más de 1.400 vuelos desde Barcelona en el puente de diciembre

Vueling operará más de 1.400 vuelos desde Barcelona y otros 2.300 vuelos a nivel nacional. - VUELING

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía Vueling, perteneciente al grupo IAG, operará más de 1.400 vuelos desde Barcelona entre el 5 y 8 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución, según ha explicado la empresa este jueves en un comunicado.

En total, el número de vuelos en toda su red alcanzará 2.300 viajes, con Copenhague (Dinamarca), Estrasburgo (Francia), una nueva ruta incorporada esta temporada, y Stuttgart (Alemania) entre los destinos estrella para los viajeros que salgan desde Cataluña.

Ámsterdam (Países Bajos), Santiago de Compostela (Galicia) y Roma y Venecia (Italia), son otros de los de los destinos más demandados y "que atraen a los turistas por su patrimonio histórico, su ambiente festivo y su variada oferta cultural durante la temporada invernal".