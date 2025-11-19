Vueling presenta el nuevo diseño del avión que lucirá la imagen de las jugadoras del Barça Femení

Las jugadoras del Barça Femení ante el avión que luce su imagen. - VUELING

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vueling, aerolínea del grupo IAG, ha presentado este miércoles el nuevo diseño del avión que lucirá la imagen de las jugadoras del Barça Femení para la temporada 2025/26, en un acto que ha coincidido con el desplazamiento del equipo a Londres para jugar el partido de la UWCL ante el Chelsea.

El avión, un Airbus A320 de 180 plazas, luce el lema 'Dream, Play, Fly' en el fuselaje, junto a la imagen de las jugadoras Aitana Bonmatí, Alèxia Putellas, Clàudia Pina, Caroline Graham-Hansen, Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Ewa Pajor y Esmee Brugts, informa la aerolínea en un comunicado.

El acuerdo nació en abril del 2024, coincidiendo con el 20 aniversario de la compañía, "con la voluntad de unir a dos referentes barceloneses" y con el objetivo de impulsar el talento femenino, la igualdad de género y la visibilidad del deporte femenino.