Vueling programa 15 millones de asientos para la temporada de invierno

Avión de Vueling - Europa Press

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha programado 15 millones de asientos para la temporada de invierno, de los que 7,2 millones son en conexiones domésticas en España, 250.000 más que la temporada de invierno anterior, informa en un comunicado este miércoles.

Las conexiones entre España y Francia suman cerca de dos millones de asientos, un 4% más, mientras que las que unen España e Italia, 1,6 millones de asientos, un 16% más.

La compañía ha explicado que esta programación "está alineada con Rumbo 2035, la ambición de la compañía para los próximos años".

Barcelona se mantendrá como principal aeropuerto de la compañía, con 10 millones de asientos, de los que 5,4 millones son a los 90 destinos extranjeros programados.

Entre las novedades de la campaña está la recuperación de la ruta entre Barcelona y Madrid, con más de 80.000 asientos programados a partir del 5 de octubre.