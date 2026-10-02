Vueling reanuda el próximo lunes los vuelos entre Barcelona y Madrid

Imagen de un avión de Vueling - VUELING

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vueling reanudará el próximo lunes 5 de octubre los vuelos de la ruta entre Barcelona y Madrid, que estará disponible hasta el 29 de marzo, ha explicado la compañía en un comunicado este viernes.

La conexión amplía así las alternativas de vuelo existentes entre ambas ciudades ante una mayor demanda, especialmente entre los viajeros por motivos profesionales, ha añadido la aerolínea del grupo IAG.

Durante octubre estarán disponibles 10 trayectos semanales, con salidas de lunes a jueves, desde el Aeropuerto de Barcelona entre las 7.20 y 7.30 horas y a las 18.35 horas y desde el Aeropuerto Adolfo Suárez, entre las 9.25 y 9.40 horas y entre las 20.35 y las 20.45 horas.

Los viernes, la conexión se operará desde Barcelona a las 18.35 horas y volverá desde Madrid a las 20.35 horas; mientras que el domingo saldrá a las 16.45 horas desde Barcelona y a las 18.50 horas desde la capital.

A partir del 31 de octubre, se incorporará una nueva conexión el sábado, que se operará desde Barcelona a las 10.10 horas y desde Madrid a las 12.10 horas, mientas que el domingo el despegue desde Barcelona será a las 17.30 horas y a las 19.30 horas desde Madrid.