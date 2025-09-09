Vueling refuerza su oferta de invierno en Santiago y Tenerife y programa 1,5 millones de plazas

Archivo - Un avión de Vueling - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Tendrá en Santiago un nuevo avión de diciembre a enero

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Vueling ha reforzado su oferta para la temporada de invierno en Santiago y Tenerife con más de 160.000 asientos adicionales, alcanzando un total de 1.478.000 plazas.

En un comunicado este martes, ha anunciado que del 15 de diciembre al 6 de enero tendrá un nuevo avión en Santiago, donde ofrecerá 578.000 asientos en invierno, un 15% más que en 2024 y 76.700 plazas adicionales.

Este aumento de la capacidad añade 28 frecuencias semanales adicionales al programa de invierno desde y hacia Santiago y se traduce en una mayor oferta en rutas con Barcelona, Palma, Canarias, Sevilla, Málaga y Alicante.

A nivel internacional, vuelve la conexión Santiago-Zúrich (Suiza) con tres frecuencias semanales del 5 de diciembre al 9 de enero, y se mantienen Londres (Inglaterra) y París (Francia).

TENERIFE

En cuanto a la oferta de Tenerife, ofrecerá en invierno unos 900.000 asientos, un 11% más que en 2024 y 89.000 asientos adicionales.

De este modo, añade 25 frecuencias semanales y refuerza conexiones con Barcelona, Sevilla, Santiago, Málaga, Alicante, Valencia, Bilbao, Granada, Asturias y, a nivel internacional, París (Francia).