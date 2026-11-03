Vueling y UOC apuntan al combustible de avión SAF para reducir la dependencia energética catalana

Archivo - Un avión en la pista del aeropuerto de El Prat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Vueling han destacado el potencial del combustible de aviación sostenible (SAF) para diversificar las fuentes de energía de Catalunya y reducir la dependencia energética del exterior.

Lo han hecho en base al estudio elaborado por un equipo de la universidad, en el marco del Observatori Vueling-UOC sobre Transport Aeri y presentado este martes en Barcelona en la jornada 'El futur del SAF a Catalunya: descarbonització i seguretat energètica', informa la UOC en un comunicado.

El catedrático y coautor del estudio Pere Suau-Sanchez ha explicado que producir parte del combustible para aviación (hoy casi completamente importado) a partir de residuos, biomasa o hidrógeno y CO2 puede ayudar a diversificar las fuentes de energía y generar actividad industrial: "No eliminará la dependencia del exterior, pero sí que la puede reducir y aportar resiliencia".

Ha destacado que el reglamento europeo obliga a los proveedores de combustible a incorporar una proporción creciente de los SAF en el suministro a los aeropuertos, por lo que "la cuestión es de dónde vendrá y quién lo producirá".

El director de sostenibilidad de Vueling, Franc Sanmartí, ha pedido que estos requisitos europeos vayan acompañados de incentivos a la producción y al consumo, así como un impulso a los SAF que permita cumplir con los objetivos de descarbonización y contribuir así a la diversificación de las fuentes de suministro del sector.

En la jornada han participado el director de Aeroports de Catalunya, Jordi Candela; el director general de Gestión del Medio de la Generalitat, Jaume Minguell; el vicerrector Xavier Vilajosana; la directora de asuntos corporativos, marca y sostenibilidad de Vueling, Sandra Hors; el director de Sostenibilidad de Vueling, Franc Sanmartí; la investigadora Nadine Moustafa (Imperial College, Londres); el senior business development and sales manager de Technip Energies, Miguel A. Calderón; la COE Product Quality d'Exolum, Beatriz Guirao, y el responsable de proyectos de descarbonización de Acció (Generalitat), Albert Ballbé, entre otros.