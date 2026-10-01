Vuillard aborda el mito de Billy el Niño, la historia de EE.UU. "a través de un pequeño vagabundo"

El escritor Éric Vuillard en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor francés Éric Vuillard ha publicado en castellano y catalán el libro 'Los desesperados. Una historia de Billy el Niño', y ha asegurado tras su escritura: "Entendí que toda la historia de los Estados Unidos se podía explicar a través del alma de un pequeño vagabundo".

En un encuentro con medios en Barcelona, Vuillard ha mostrado su interés por ese "momento capital" en la historia de Estados Unidos y en la frontera con México, como fue la segunda mitad del siglo XIX, y la formación de un mito como el de Billy el Niño y el ascenso de Estados Unidos.

'Los desesperados', publicada en castellano por Tusquets y en catalán por Edicions 62, rastrea a través de pequeñas píldoras la historia del mítico forajido y de la expansión al oeste, su participación en la guerra del condado de Lincoln, en Nuevo México, su huida y su muerte a manos del sheriff Pat Garret.

Vuillard ha explicado que el libro partió de una fotografía en la que aparecía un pistolero y una mujer (la cubierta de la obra), que no es de Billy el Niño sino que se atribuye al pistolero Jesse Evans, compañero suyo, y en la que muestran una "insolencia e irreverencia brutal".

El escritor, Premio Goncourt con 'El orden del día', ha subrayado que en realidad no se sabe casi nada de Billy el Niño, del que se saben diversos nombres, no se sabe con exactitud la fecha de nacimiento o quién era su padre: "Todo se evaporaba en un mito".

Sin embargo, disponer de tan pocos datos sí le sirvió para construir una imagen colectiva: pobre, con unos padres que murieron jóvenes, trabajos precarios y una vida inestable, a lo que añadió quiénes eran los latifundistas que dominaban las tierras: "Me di cuenta que Billy no era un personaje aislado", ha añadido.

CUESTIONAR EL 'SELF MADE MAN'

Vuillard ha asegurado que alguno de esos terratenientes de Nuevo México llegaron al Congreso de los Estados Unidos, con lo que el libro también sirve para cuestionar mitos fundacionales de Estados Unidos como el de que se ha construido sobre la competencia o el 'self made man', cuando muchos de esos latifundistas ya procedían de familias adineradas.

Preguntado por la figura del presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que no se puede considerar un 'self made man' por que ya era rico, y ha subrayado que se trata de "un ejemplo contradictorio" de los mitos americanos.

Vuillard ha considerado que existe "muy poca similitud" entre Trump y Billy el Niño, este último pobre, muy cercano al mundo hispánico y procedente de la inmigración irlandesa, y ha bromeado que no se imagina que las últimas palabras del presidente norteamericano fueran en español como lo fueron las del forajido.

El escritor ha afirmado que tiene dos proyectos en curso, que no sabe si acabarán cristalizando: uno alrededor de la figura del grabador Giovanni Battista Piranesi y otro sobre la Revolución Francesa y cómo cambió la conciencia del país.