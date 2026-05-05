Vytrus Biotech aumentó un 41% sus ventas hasta marzo y un 81% su beneficio neto

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BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Vytrus Biotech, compañía especializada en ingredientes activos derivados de biotecnología vegetal para la industria cosmética, aumentó un 41% sus ventas y un 81% su beneficio neto durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, informa en un comunicado este martes.

Las ventas de Vytrus en los últimos 12 meses se sitúan en los 9,25 millones de euros, lo que unido a "una gestión rigurosa de los costes de explotación" ha permitido a Vytrus incrementar su ebitda un 67% respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando la cifra de 1,71 millones; el margen de ebitda a marzo de 2026 se sitúa en el 56,9% (un 48% en 2025).

Asimismo, Vytrus ha incrementado así su beneficio neto un +81% respecto a 2025, alcanzando los 1,2 millones de euros "gracias a la buena marcha del negocio".

El crecimiento de las ventas se sitúa principalmente en la Unión Europea, incluyendo España, donde aumentaron un 73% respecto el mismo periodo de 2025, mientras que EE.UU. cerró con una ligera reducción del -3% respecto al primer trimestre de 2025, derivado de la delicada situación económica de la primera economía del mundo.

La zona Asia-Pacífico cerró el primer trimestre con una reducción del -25% por la menor evolución del mercado en India y el área de Latinoamérica también inició el año a un ritmo más lento y finalizó con una reducción del -42% respecto a 2025; la facturación en el resto del mundo aumentó un 57% en el primer trimestre, con un muy buen comportamiento del Reino Unido.